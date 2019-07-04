Киев, , 16:44 — REGNUM

Депутат Верховной рады Украины от парламентской группы «Воля народа» Сергей Шахов поддержал предложение главы офиса президента Андрея Богдана вернуть русскому языку статус регионального в Донбассе. Соответствующее заявление Шахов сделал 4 июля в кулуарах Верховной рады.

«Я полностью поддерживаю его мнение. Посмотрите, в Сингапуре четыре государственных языка, в Швейцарии четыре языка государственных. В Европе и Азии нет проблемы языка, есть проблема в головах у чиновников. Декоммунизация, дематукизация, а когда произойдет деолигархизация, когда будет развиваться децентрализация?» — задался вопросом Шахов.

Он напомнил, что языковой закон не решит экономические проблемы граждан Украины. Депутат сообщил, что украинские шахтеры массово выезжают на работу в Польшу и учат польский язык, потому что правительство Украины не создает им рабочие места.

«Сегодня за язык ты не купишь ни сало, ни борщ, ни яйца. Сегодня для начала нужно накормить людей, дать им нормальные рабочие места, сделать рывок в экономике. Украина должна быть локомотивом экономики в Европе. Зачем мы туда рвемся с рваными штанами? Нужно навести порядок в собственной стране. Сегодня надо вернуть шахтеров, которые уехали в Польшу и учат польский язык. О каком языке мы можем говорить?» — задался вопросом Шахов.

Напомним, в июле 2012 года парламент Украины принял инициированный Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой политики», авторами которого были депутаты «регионалы» Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Документ предусматривал, в частности, возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. 28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины признал закон не соответствующим Основному закону, поскольку он был принят с нарушением процедуры голосования. 25 апреля Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Закон предусматривает, что украинский — единственный государственный язык на Украине. При этом документ не регулирует статус языков национальных меньшинств Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля глава офиса президента Юрий Богдан заявил, что выступает за предоставление русскому языку статуса регионального в Донбассе при условии, что отдельные регионы Донбасса вернутся под контроль Киева.

«Я сам из Львова, у меня же там «бандеровцы», я за украинский язык, и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать… Региональные языки — наверное. Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский, и при условии, что после этого они — территория Украины», — сказал Богдан.

При этом он напомнил, что большинство украинских солдат, которые защищают Донбасс, говорят на русском языке.

«Разговаривать бесконечно о хорошем можно. Но в это время надо поехать на фронт, посмотреть, кто и как разговаривает в окопах? И принять решение», — сказал Богдан.