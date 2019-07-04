Киев, 4 июля 2019, 16:44 — REGNUM
Депутат Верховной рады Украины от парламентской группы «Воля народа» Сергей Шахов поддержал предложение главы офиса президента Андрея Богдана вернуть русскому языку статус регионального в Донбассе. Соответствующее заявление Шахов сделал 4 июля в кулуарах Верховной рады.
Он напомнил, что языковой закон не решит экономические проблемы граждан Украины. Депутат сообщил, что украинские шахтеры массово выезжают на работу в Польшу и учат польский язык, потому что правительство Украины не создает им рабочие места.
Напомним, в июле 2012 года парламент Украины принял инициированный Партией регионов законопроект «Об основах государственной языковой политики», авторами которого были депутаты «регионалы» Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов. Документ предусматривал, в частности, возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%. 28 февраля 2018 года Конституционный Суд Украины признал закон не соответствующим Основному закону, поскольку он был принят с нарушением процедуры голосования. 25 апреля Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Закон предусматривает, что украинский — единственный государственный язык на Украине. При этом документ не регулирует статус языков национальных меньшинств Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля глава офиса президента Юрий Богдан заявил, что выступает за предоставление русскому языку статуса регионального в Донбассе при условии, что отдельные регионы Донбасса вернутся под контроль Киева.
При этом он напомнил, что большинство украинских солдат, которые защищают Донбасс, говорят на русском языке.