Москва, , 16:42 — REGNUM

Член Совфеда Франц Клинцевич поблагодарил за правдивые слова украинского олигарха Игорь Коломойского, который считает, что конфликт в Донбассе выгоден США из-за санкций против России, передает корреспондент ИА REGNUM4 июля.

«В данном случае он практически один в один повторил то, что мы в России говорим на самых разных уровнях с самого начала внутреннего конфликта на Украине. Спасибо за правду, господин Коломойский», — сказал Клинцевич.

Сенатор не стал гадать, подвигло украинского олигарха Игоря Коломойского на подобные заявления.

«Это — чисто украинская кухня, влезать в которую нет никакого желания. Здесь, на мой взгляд, следует, прежде всего, обратить внимание на личность Коломойского. При все к нему сложном отношении нельзя не отметить, что речь идет отнюдь не о последнем человеке на Украине, к мнению которого прислушиваются», — указал парламентарий.

Коломойский назвал ситуацию в Донбассе «внутренним гражданским конфликтом», который «никем не инспирирован, никакой Россией». По его мнению, США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт в Донбассе», поскольку «Америке выгодны санкции против России».

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