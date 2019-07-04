Ватикан, , 16:32 — REGNUM

Разговор президента России Владимира Путина с Папой Римским Франциском продлился около часа. В присутствии представителей средств массовой информации президент России и римский первосвященник не стали делать никаких заявлений.

В Апостольском дворце в Ватикане состоялась встреча Владимира Путина с Папой Римским Франциском Kremlin.ru

Напомним, что, сегодня Владимир Путин прибыл в Италию и Ватикан с официальным визитом. В Ватикане президент России поднялся на второй этаж Апостольского дворца и прошел по анфиладе залов в библиотеку в сопровождении российской делегации.

В библиотеке российского лидера встретил Франциск, облаченный в парадное одеяние — мантию белого цвета. Папа и президент России пожали друг другу руки.

В библиотеке Путин и Франциск расположились за письменным столом. Журналистам позволили сделать несколько кадров, далее беседа между двумя лидерами продолжалась без посторонних.

Через час журналистов снова пригласили в библиотеку. Опять было фотографирование, но никаких вопросов и заявлений.