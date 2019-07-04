Рига, , 16:30 — REGNUM

Показатель занятости среди молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет с высшим образованием в Латвии выше, чем в среднем по Европейскому союзу. Об это сообщает новостной портал delfi.lvсо ссылкой на данные Eurostat.

Средний показатель занятости по ЕС среди людей, получавших высшее образование, в том числе степень магистра и доктора наук составил 85,5%. В Латвии же этот показатель составил 91,3%, что на 6,4% выше, чем в 2017 году.

Из 28 мест Латвия занимает 8 место, ее обгоняют Мальта (96,7%), Нидерланды (94,8%) и Германия (94,3%). Для сравнений в Литве этот показатель составляет 90,4%, а в Эстонии еще меньше — 89%.