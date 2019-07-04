Рига, 4 июля 2019, 16:29 — REGNUM
Вслед за административно-территориальной реформой, по результатам которой в Латвии сократиться число самоуправлений и школ, премьер-министр Кришьянис Кариньш предложил сократить количество больниц, сообщает новостной портал rus.lms.lv.
Согласно недавно опубликованному отчету Госконтроля, в Латвии катастрофических не хватает медицинских работников. Из-за этого попасть к врачу с определенной квалификацией, особенно в регионах, практически невозможно.
Министр здравоохранения Илзе Винькеле в эфире радио Baltkom заявила, что данный отчет вскрыл «многие важные проблемы», о которых Минздрав осведомлен. Она также отметила, что проводимая ревизия основывалась на устаревших данных 2017 года, а Минздрав за прошедший период успел принять рекомендуемые меры по улучшению ситуации.
В свою очередь премьер-министр Кариньш считает, что необходимо обратить внимание на то, как расходуются денежные средства в данном секторе. Из его слов следует, что деньги на увеличение зарплат выделены, но не понятно дошли ли они до медработников. Он также заявил, что некоторые больницы не в состоянии выполнять свои функции.