Москва, , 04:15 — REGNUM

Жесткую критику в адрес идеологии либерализма высказал президент РФ Владимир Путин в интервью британской Financial Times. Почему слова Путина могут стать долгожданной для многих поворотной точкой к изменению официального российского мировоззрения, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Интервью Владимира Путина газете The Financial Times Kremlin.ru

По мнению Путина, либеральная идеология уже неоднократно подтвердила свое банкротство. Одним из ярчайших примеров служит миграционная проблема в ЕС, очевидно зашедшая в тупик; только отход от либеральной догмы, вроде того, который показал Дональд Трамп, способен предложить решение миграционного кризиса. Ставка на саморегуляцию что в экономике, что в политике оказывается, по сути, перекладыванием проблем на широкие слои населения, которые к этим проблемам не готовы и не защищены от масштабных трудностей.

Но с помощью диктата СМИ либеральные идеологи пытаются выставить такую ситуацию нормальной, а альтернативные системы взглядов замалчиваются. Выход, по мнению Путина, не в том, чтобы уничтожать либерализм, но определить для него место — место, не предполагающее его безраздельного доминирования. Да, все претензии, которые можно предъявить к идеологии либерализма, справедливы, но для России проблема усугубляется тем, что именно либерализм, включая оголтелое поклонение экономике, был взят на вооружение современной Россией после крушения СССР. Соответственно он и сформировал идеологический горизонт мысли большой части нынешней российской элиты.

Читайте статью Владимира Павленко «Закат либерализма: в России и мире — справедливость против элитаризма».