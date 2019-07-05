Москва, 5 июля 2019, 04:15 — REGNUM
Жесткую критику в адрес идеологии либерализма высказал президент РФ Владимир Путин в интервью британской Financial Times. Почему слова Путина могут стать долгожданной для многих поворотной точкой к изменению официального российского мировоззрения, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.
По мнению Путина, либеральная идеология уже неоднократно подтвердила свое банкротство. Одним из ярчайших примеров служит миграционная проблема в ЕС, очевидно зашедшая в тупик; только отход от либеральной догмы, вроде того, который показал Дональд Трамп, способен предложить решение миграционного кризиса. Ставка на саморегуляцию что в экономике, что в политике оказывается, по сути, перекладыванием проблем на широкие слои населения, которые к этим проблемам не готовы и не защищены от масштабных трудностей.
Но с помощью диктата СМИ либеральные идеологи пытаются выставить такую ситуацию нормальной, а альтернативные системы взглядов замалчиваются. Выход, по мнению Путина, не в том, чтобы уничтожать либерализм, но определить для него место — место, не предполагающее его безраздельного доминирования. Да, все претензии, которые можно предъявить к идеологии либерализма, справедливы, но для России проблема усугубляется тем, что именно либерализм, включая оголтелое поклонение экономике, был взят на вооружение современной Россией после крушения СССР. Соответственно он и сформировал идеологический горизонт мысли большой части нынешней российской элиты.
Читайте статью Владимира Павленко «Закат либерализма: в России и мире — справедливость против элитаризма».