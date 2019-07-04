Москва, , 16:23 — REGNUM

Правительство РФ не поддержало законопроект о смягчении муниципального фильтра, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля. Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов фракции ЛДПР Алексея Диденко и Михаила Дегтярева.

Инициатива предполагает снижение порога на выборах глав регионов с 5−10% до 5% подписей муниципальных депутатов.

Правительство указало депутатам, что предложение… «целесообразно обосновывать конкретными данными правоприменительной практики, свидетельствующими о неэффективности действующего механизма».

Несмотря на то, что законопроект, предусматривающий снижение муниципального фильтра, не сможет вступить в силу к ближайшим выборам высших должностных лиц, в ряде регионов снижение всё-таки произвести будет возможно, заявила ранее председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с представителями СМИ.

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