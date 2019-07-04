Минск, , 16:23 — REGNUM

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента США Дональда Трампа с Днём независимости и подчеркнул, что поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с Вашингтоном является одним из главнейших приоритетов внешней политики Минска. Об этом сегодня, 4 июля, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

«Поддержание дружеских и взаимовыгодных отношений с США является одним из приоритетов внешней политики Республики Беларусь…» — сказано в поздравительной телеграмме Лукашенко.

Белорусский лидер также выразил уверенность, что США и Белоруссия смогут возобновить деятельность дипломатических представительств двух стран на уровне послов, так как это, по мнению Лукашенко, полностью соответствует национальным интересам обеих стран.

Лукашенко пожелал лично Трампу и его семье, а также американскому народу успех и благополучия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США ввели санкции против Белоруссии в 2006 году. С тех пор санкции продлевались каждый год. И в 2019 году президент Трамп вновь продлил санкции против Минска. Но Белоруссия решила снять ограничения на число американских дипломатов. Сделано это было в январе 2019 года.

В марте заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко заявил, что Минск и Вашингтон «через год-два» взаимно вернут послов.