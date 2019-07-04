Киев, , 16:14 — REGNUM

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, посол Мартин Сайдик поприветствовал освобождение лидерами ДНР и ЛНР четырех украинцев, которое стало возможным благодаря переговорам, которые провел Виктор Медведчук.

Таким образом, позиция Сайдика противоположна позиции президента Украины Владимира Зеленского, который ранее подверг критике деятельность Виктора Медведчука.

В частности, представитель ОБСЕ отметил, что важны любые прозрачные шаги по освобождению удерживаемых лиц.

«Я приветствую любые прозрачные усилия сторон, направленные на возвращение удерживаемых лиц, как это предусмотрено Минскими соглашениями», — сказал Сайдик.

Он добавил, что «искренне рад» освобождению четырех украинцев, которое состоялось в последние дни июня.

ИА REGNUMнапоминает, что Виктор Медведчук занимается вопросами обмена удерживаемыми лицами с декабря 2014 года. За это время удалось вернуть из ДНР, ЛНР и РФ 489 украинцев, а всего с обеих сторон около 1000 человек.

В частности, в результате договоренностей, достигнутых председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» с представителями ДНР и ЛНР, 28 июня в одностороннем порядке были освобождены 4 украинца — Дмитрий Великий, Яков Веремейчик, Эдуард Михеев и Максим Горяинов.

Президент Украины Владимир Зеленский достаточно прохладно отнесся к освобождению 4 украинцев руководством ДНР и ЛНР, дав понять, что считает это исключительно предвыборным шагом. В ответ Медведчук напомнил Зеленскому, что вопросом освобождения удерживаемых лиц он занимается с 2014 года.