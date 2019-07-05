Вашингтон, , 03:39 — REGNUM

Ситуация вокруг Венесуэлы, еще недавно гремевшая в мировых СМИ, на сегодняшний день кажется затихшей и как бы ушедшей в тень. Тем не менее, США не оставили своих планов по силовой смене правительства в этой стране, о чем рассказывает автор ИА REGNUMВладимир Васильев.

Вице-президент США Майк Пенс и Хуан Гуайдо

В материале издания The Washington Post со ссылкой на высокопоставленные источники приводится версия, согласно которой президент США Дональд Трамп и его советник по нацбезопасности Джон Болтон, а также весь корпус ответственных специалистов, допустили ошибку в оценке Венесуэльской ситуации. Желаемое было выдано за действительное, а возможности венесуэльской оппозиции значительно преувеличены. Всё это дало возможности правительству Венесуэлы переиграть своих внешних и внутренних оппонентов.

Провал попытки вооруженного захвата власти в Венесуэле 30 апреля 2019 году послужил тому очевидным подтверждением. После этого, констатирует The Washington Post, Трамп потерял интерес к Венесуэле, и вместо наскоков было решено перейти к долговременной осаде. Тем не менее, авторы статьи упускают из виду, что спецслужбы США продолжают разрабатывать венесуэльскую тему весьма интенсивно, и совсем недавно генпрокурор Венесуэлы заявил о расследовании очередной попытки госпереворота.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «США не оставляют своих планов по силовой смене правительства в Венесуэле».