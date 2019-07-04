Архангельск, , 16:06 — REGNUM

Архангельские следователи возобновят проверку по «дипломному» делу председателя Архангельской городской думы Валентины Сыровой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, информация о том, что Сырова получила высшее образование не имея аттестата о среднем, появилась в прошлом году. После проведенной проверки аттестат в архиве вуза обнаружен не был, но оснований для возбуждения уголовного дела следователи не нашли.

После обращения в СКР депутата Архангельского областного собрания Ирины Чирковой («Справедливая Россия») в ведомстве приняли решение о проведении повторной проверки. А отказ в возбуждении уголовного дела признан необоснованным.