Вашингтон, , 16:47 — REGNUM

Член палаты представителей конгресса США Джастин Амаш, много критиковавший президента Дональда Трампа, объявил в четверг, 4 июля, что он покидает ряды Республиканской партии, заявив, что политики стали более лояльными к своим партиям, нежели к американскому народу, передает агентство Reuters.

Ранее Амаш, единственный из республиканцев-законодателей, заявлял, что президент США Дональд Трамп за свое поведение и действия заслуживает импичмента.

Амаш сказал, что если будет баллотироваться в 2020 году от какой-либо третьей партии или как независимый кандидат, то станет бороться за победу, а не просто «отбывать номер».

«Сегодня я объявляю о своей независимости и ухожу из Республиканской партии. Независимо от ваших обстоятельств, я прошу Вас присоединиться ко мне в отказе от фанатичной лояльности и риторики, которые разделяют нас и делают бесчеловечными», — приводит слова Амаша газета Washington Post, в номере, вышедшем в День Независимости США.