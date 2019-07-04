Ашхабад, , 15:56 — REGNUM

Туркмения единогласно избрана постоянным членом Совета конференции ООН по торговле и развитию. Такое решение принято в ходе 66-ой сессии ЮНКТАД в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

Отмечается, что Туркмения как 157-ой член Совета была введена в список группы «А».

ИА REGNUM напоминает, что Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) является органом Генеральной ассамблеи ООН. Конференция была учреждена в 1964 году, и на сегодняшний день насчитывает 194 страны. Решения ЮНКТАД принимаются в форме резолюций и имеют рекомендательный характер.

Основными задачами членом Совета конференции ООН по торговле и развитию являются содействие развитию международной торговли и разработка принципов межгосударственных отношений в сфере экономики.

Читайте также: Координатор ООН похвалила Туркмению за «позитивное влияние на регион»