Москва, , 15:56 — REGNUM

Министерство иностранных дел РФ заявило Японии ноту протеста. Об этом сегодня, 4 июля, на брифинге заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

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Поводом для этого стало обозначение южных Курильских островов — Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи — в материалах саммита G20, который состоялся в японской Осаке, как японской территории.

«2 июля в Министерстве иностранных дел России дипломату посольства Японии в России была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита «Группы двадцати» материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильские острова обозначены как территория Японии», — уточнила официальный представитель МИД России.

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Как сообщало ИА REGNUM, после окончания Второй мировой войны Россия и Япония не заключили мирного соглашения. Основным камнем преткновения является вопрос принадлежности южной части Курил. Токио претендует на четыре острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые отошли СССР по итогам войны. Япония считает их своими «северными территориями».

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

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