Хельсинки, , 15:51 — REGNUM

Крупнейшим для Украины торговым партнером стал Евросоюз. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто, которое приводит пресс-служба финского правительства.

Хаависто отметил, что дальнейшее укрепление сотрудничества с ЕС — один из важных способов помощи Украине, которая находится в «трудной ситуации». Большое значение имеют ассоциация ЕС и Украины и соглашения о свободной торговле.

«Уже сейчас ЕС стал крупнейшим торговым партнёром Украины, а безвизовый режим увеличил прямые контакты граждан», — сказал финский министр.

Хаависто, который принимал участие в конференции по Украине в Торонто, напомнил о реформах, призванных обеспечить Украине устойчивый рост. С 2014 года Киев провел больше преобразований, чем за предшествующие 22 года, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля президент Украины Владимир Зеленский выступил на конференции в Торонто, где поблагодарил Канаду за поддержку и введение антироссийских санкций.

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