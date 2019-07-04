Киев, , 15:45 — REGNUM

Лидером электоральных предпочтений жителей Украины остаётся пропрезидентская партия «Слуга народа», сказано в исследовании, опубликованном 4 июля группой «Рейтинг» на официальной странице организации.

За «Слугу народа» готовы проголосовать 43,3% тех, кто будет голосовать и определился с кандидатом. Неделей ранее опросы «Рейтинга» показывали поддержку 45,3%.

Далее по списку находится «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 13,4%, «Европейская солидарность» — 8,3%, партии «Батькивщина» и «Голос» — по 7,2%.

«Слуга народа» также является лидером так называемого «второго выбора». За неё, помимо партии-фаворита, готовы проголосовать 10% избирателей.

Опрос проводился с 29 июня по 3 июля. Было опрошено 2500 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным группы «Рейтинг», 65% жителей Украины готовы принять участие в парламентских выборах, которые пройдут 21 июня.

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