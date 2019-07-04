Москва, , 15:42 — REGNUM

В ближайшие месяцы у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео будет возможность встретиться. Об этом заявил директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

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По его словам, которые приводит ТАСС, это может произойти на полях международных мероприятий, в которых главы внешнеполитических ведомств двух стран будут принимать участие.

«Исходим из того, что у министра и госсекретаря наверняка будут возможности для встреч, в том числе во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре», — уточнил Борисенко.

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Как сообщал ИА REGNUM, последний раз главы внешнеполитических ведомств США и России встречались 14 мая в Сочи. Одним из обсуждавшихся вопросов стало «возможное вмешательство» в выборы, которые пройдут в Соединённых Штатах. Тогда Помпео заявил Лаврову, что вмешательство в американские выборы было бы «неуместным». Итоги переговоров с главой МИД РФ американский госсекретарь Майк Помпео оценил положительно.

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