Эр-Рияд, 4 июля 2019, 15:47 — REGNUM
Первая в истории Саудовской Аравии женщина-посол Рима бинт Бандар аль-Сауд приступила к исполнению своих обязанностей в США, об этом стало известно 4 июля из сообщения на ее странице в социальной сети Twitter.
Напомним, 16 апреля 2019 года король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз издал указ о назначении дочери одного из внуков основателя династии Абдул-Азиз аль-Сауда на ключевой дипломатический пост.
Принцесса много лет провела в Вашингтоне, так как ее отец занимал пост посла в США на протяжении 20 лет. Женщина обучалась в университете Джорджа Вашингтона.
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