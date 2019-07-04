Эр-Рияд, , 15:47 — REGNUM

Первая в истории Саудовской Аравии женщина-посол Рима бинт Бандар аль-Сауд приступила к исполнению своих обязанностей в США, об этом стало известно 4 июля из сообщения на ее странице в социальной сети Twitter.

«Для меня большая честь представить сегодня мои верительные грамоты. С нетерпением жду начала новой главы в истории моей жизни, которая начнется в Вашингтоне» Рима бинт Бандар аль-Сауд

Напомним, 16 апреля 2019 года король Саудовской Аравии Салман бин Абдул Азиз издал указ о назначении дочери одного из внуков основателя династии Абдул-Азиз аль-Сауда на ключевой дипломатический пост.

Принцесса много лет провела в Вашингтоне, так как ее отец занимал пост посла в США на протяжении 20 лет. Женщина обучалась в университете Джорджа Вашингтона.

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