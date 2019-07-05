Москва, , 01:34 — REGNUM

С целью утверждения собственного лидерства Запад наращивает нестабильность по всему миру. Несмотря на лицемерное заявление о стремлении сглаживать конфликты, именно Британия и США сознательно провоцируют хаос по всему миру. О том, какие изменения эта стратегия претерпела за последние 20 лет и какие меры защиты от нее уже найдены, рассказывает автор ИА REGNUMРуслан Хубиев.

Информационная война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

От стратегии цветных революций как таковых Запад (вкупе с прямыми военными вторжениями) переходит к их усиленному цифровыми возможностями варианту. Социальные сети отлично показали себя в качестве социального оружия, поднимающего волны протеста и запускающего массовые беспорядки. Поняв это, Китай, например, ввёл жесткую политику контроля, ставящего неавторизованную деятельность в своем сегменте интернета вне закона.

Почти так же, но более скрытно, отреагировали и сами США, опасаясь возвращения бумеранга: там эта проблема решается отслеживанием контента и подавлением неугодных точек зрения на уровне приоритета показа. В этом смысле Россия оказалась в не само эффективном промежуточном варианте, который угрожает ее стабильности, не встречая отпора ни по китайскому, ни по американскому варианту. Кроме социальных сетей, защиты, разумеется, требуют производственные системы электронного управления, финансово-банковские, системы связи и контроля, и всё, без чего не может обойтись современная цивилизация в области электроники. Как же цифровизовать экономику в таких сложных условиях? Ответ прост: развивая собственное микроэлектронное и программное производство.

Читайте статью Руслана Хубиева «Третья мировая война: «невидимый» конфликт, который уже ведется».