Киев, , 15:22 — REGNUM

Процесс урегулирования конфликта в Донбассе быстрым не будет. Такое заявление сделал глава украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

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Глава ДНР: Новый президент Украины — более интенсивные обстрелы

«Это тяжёлый процесс, это не быстрый процесс», — говорится в сообщении руководителя политического объединения, опубликованного в Telegram-канале движения. — Шапкозакидательством, в отличие от многих других, мы заниматься не будем».

Он добавил, что на сегодня нельзя говорить о возможном разрешении проблемы уже «завтра».

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Глава ДНР назвал варианты мирного урегулирования конфликта в Донбассе

«Нет, это неправда. Нужно быть откровенным и перед собой, и перед украинским обществом, что это тяжелый процесс. Самое страшное — не все в этом процессе хотят реального урегулирования», — отметил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на подписанные Украиной Минские соглашения, Киев ежедневно обстреливает населённые пункты Донбасса, в результате чего гибнут мирные жители и разрушается инфраструктура.

Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко назвал два варианта мирного урегулирования конфликта в Донбассе. В первом случае Украина должна капитулировать, тогда власти региона занимают территорию, которую считают исконно своей. Во втором случае Украину должны возглавить люди, с которыми можно будет сесть за стол переговоров. В ДНР рассчитывают, что Киев отдаст всю Донецкую область.

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