Эрбиль, Ирак, , 15:24 — REGNUM

Парламент Иракского Курдистана направил письмо в консульство Германии, в котором выражается озабоченность относительно слов канцлера Ангелы Меркель относительно перспектив независимости курдской автономии, об этом 4 июля сообщает Kurdistan24.

Ранее, в июне 2019 года Меркель выступила против создания независимого государства в Иракском Курдистане, подчеркнув необходимость сохранения территориальной целостности страны.

«Я не думаю, что создание курдского государства позитивно скажется на мирный процесс в регионе» Ангела Меркель

Напомним, в сентябре 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, несмотря на то, что свыше 90% граждан положительно оценили возможность создания курдского государства, мировое сообщество отнеслось к данной идее скептически.

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