Москва, , 15:17 — REGNUM

Москва является один из мировых центров притяжения талантливых личностей и инвестиций. Об этом 4 июля сообщила заместитель генерального секретаря ООН Маймуна Мохд Шариф во время своего выступления на ежегодном московском урбанистическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Такие мегаполисы как Москва играют особую роль. Москва — центр притяжения. В Москву стекаются таланты, капитал. Это залог роста Москвы на долгие годы вперёд. Сможет ли Москва решить все вызовы?» — отметила Шариф.

Среди вызовов, с которым предстоит столкнуться Москве, Маймуна Мохд Шариф назвала глобальное изменение климата. Международный деятель призвала не относиться к этому скептически, ведь климатические изменения представляют из себя реальную угрозу.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин обещал льготные условия инвесторам, которые строят коммерческие объекты на окраинах российской столицы.

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