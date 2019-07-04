Торонто, Канада, , 15:16 — REGNUM

В результате запуска трубопровода «Северный поток — 2» Российская Федерация «возьмёт Европу в заложники». Об этом заявил экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк на конференции в Торонто, сообщило 4 июля информационное агентство УНИАН.

Политик назвал российский трубопровод «антиукраинским» и «антиевропейским»:

"Не воспринимаю и категорически возражаю подходу некоторых европейских стран, которые дают возможность РФ воплотить антиукраинский и антиевропейский проект и построить «Северный поток — 2», — рассказал он.

Яценюк отметил что запуск трубопровода обернётся для Украины ежегодными убытками в $2 млрд:

«За десять лет — это 20 миллиардов долларов. Кто это компенсирует? Покажите мне правительство в ЕС, которое готово компенсировать такие потери для украинского бюджета?».

Напомним, ранее во время годового собрания акционеров «Газпрома» глава компании Алексей Миллер заявил, что «Северный поток — 2» является крупнейшим прибыльным инвестиционным проектом, и европейские партнёры России не сомневаются, что он будет реализован.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты отметили, что после введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», транзит газа через Украину не будет прекращён полностью, но заметно сокращён. Украина в год потребляет 10−15 млрд кубических метров газа, а для того, чтобы её газотранспортная система была рентабельна, нужно прокачивать около 60 млрд кубических метров в год.

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Украинская пропаганда утверждает, якобы «Северный поток — 2» экономически не обоснован и является «энергетическим оружием» России. В Европе выслушивают данную точку зрения, но не чинят жёстких препятствий строительству трубопровода.