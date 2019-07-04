Киншаса, , 14:54 — REGNUM

Последователи бывшего губернатора провинции Катанга Моиса Катумби Чапве раскритиковали решение оппозиционного кандидата на президентских выборах 2018 года Мартина Фаюлу о публикации информации без согласования с другими оппозиционерами, передает RFI Kiswahili.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев Фаюлу и Катумби не могли согласовать действия по противостоянию президенту страны Феликсу Чисекеди.

Представитель штаба Катумби Оливьер Киматиту от имени объединения оппозиционных партий ДР Конго Lamuka объявил о несогласии с заявлением, сделанным Мартином Фаюлу. Киматиту подчеркнул, что члены Lamuka не подписывали заявление Фаюлу.

Киматиту рассказал, что Фаюлу опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter заявление, в котором предложил провести «переговоры» с президентом Феликсом Чисекеди. Это значит, что он отказался от идеи протестовать в связи с результатами президентских выборов, которые не признает оппозиция, сообщил Киматиту. Он добавил, что своими словами Фаюлу признал справедливость и независимость выборов, признал Чисекеди законным президентом и хотел заручиться его поддержкой.

«Катумби и Фаюлу следует встретиться за столом переговоров, чтобы решить, хотят ли они продолжать сотрудничество», — заявил близкий сторонник Катумби, подозревая Фаюлу и его сподвижников в планировании заговора против Катумби.

Один из сторонников Мартина Фаюлу назвал происходящее попыткой «скомпрометировать» его единомышленников.