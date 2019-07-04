Киев, , 14:36 — REGNUM

В Киеве совершается попытка конституционного переворота, поскольку протестующие штурмуют Конституционный суд Украины. Об этом 4 июля в кулуарах парламента заявил внефракционный депутат Верховной рады, бывший судья Конституционного суда Василий Нимченко, комментируя акции протеста под зданием Конституционного суда против возможной отмены закона о люстрации.

«Сегодня штурмуют Конституционный суд Украины… В отношении Конституционного суда идут угрозы и все что угодно, и дискредитации, и компрометация, и угрозы уголовной ответственности против судей… Они прорвались в кабинет председателя КСУ, в приемную… Есть угроза конституционного переворота, потому что речь идет о прекращении деятельности основополагающего института правового государства — Конституционного суда Украины», — сказал Нимченко.

Он призвал президента Украины Владимира Зеленского защитить КСУ и применить силу.

«Просим применить монополию силы. Она находится у президента и государства», — добавил Нимченко.

По его словам, закон о люстрации неконституционен.

«С точки зрения Конституции этот закон неконституционен. Единственное что может помешать поджоги. Я не могу ничего исключать… Он никчемен, потому что нарушает презумпцию невиновности… Тебя увольняют только из-за того, что у тебя погоны, потому что ты пять лет проработал в милиции… Из-за партийной принадлежности человек не может занимать должности, это что?» — задался вопросом Нимченко.

При этом он выразил уверенность, что пятому президенту Украины Петру Порошенко не удастся организовать новый майдан.

«Он заигрался. О каком майдане может идти речь? Вчера пытались собрать. Люди закричали «позор» при виде Найема», — сказал Нимченко.

Ранее, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила членов «Национальных дружин» (силовое крыло партии «Национальный корпус» министра МВД Арсена Авакова) в избиении активистки «Европейской солидарности», кандидатки в депутаты Верховной рады Динары Габибуллаевой на акции протеста у здания КСУ.

«К сожалению, возле Конституционного Суда произошли провокации и столкновения. Активистов, молодежку «Европейской солидарности», избили, и сейчас руководитель нашей молодежной организации госпожа Динара снимает побои в больнице. Напали на нее мужчины, которые почему-то называются «Нацдружинами», — рассказала Геращенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля около здания КСУ представители партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проводят акцию протеста. 3 июля пятый президент Порошенко призвал своих сторонников выступить против возможной отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда, несмотря на то, что ранее выступал против этого закона.

Накануне Конституционный суд проинформировал, что продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «Об очищении власти» (или закон о люстрации).

Очередноезаседание должно было начаться в 10:00 4 июля на закрытой части пленарного заседания. Закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года. В 2015 году 47 депутатов Верховной рады обратились в Конституционный суд с просьбой проверить закон на соответствие Конституции. По состоянию на апрель на Украине люстрировали более 900 чиновников.