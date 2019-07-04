Киев, 4 июля 2019, 14:36 — REGNUM
В Киеве совершается попытка конституционного переворота, поскольку протестующие штурмуют Конституционный суд Украины. Об этом 4 июля в кулуарах парламента заявил внефракционный депутат Верховной рады, бывший судья Конституционного суда Василий Нимченко, комментируя акции протеста под зданием Конституционного суда против возможной отмены закона о люстрации.
Он призвал президента Украины Владимира Зеленского защитить КСУ и применить силу.
По его словам, закон о люстрации неконституционен.
При этом он выразил уверенность, что пятому президенту Украины Петру Порошенко не удастся организовать новый майдан.
Ранее, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила членов «Национальных дружин» (силовое крыло партии «Национальный корпус» министра МВД Арсена Авакова) в избиении активистки «Европейской солидарности», кандидатки в депутаты Верховной рады Динары Габибуллаевой на акции протеста у здания КСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля около здания КСУ представители партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко проводят акцию протеста. 3 июля пятый президент Порошенко призвал своих сторонников выступить против возможной отмены закона о люстрации у здания Конституционного суда, несмотря на то, что ранее выступал против этого закона.
Накануне Конституционный суд проинформировал, что продолжит рассмотрение дела о соответствии Конституции закона «Об очищении власти» (или закон о люстрации).
Очередноезаседание должно было начаться в 10:00 4 июля на закрытой части пленарного заседания. Закон о люстрации вступил в силу в октябре 2014 года. В 2015 году 47 депутатов Верховной рады обратились в Конституционный суд с просьбой проверить закон на соответствие Конституции. По состоянию на апрель на Украине люстрировали более 900 чиновников.