Воронеж, , 14:34 — REGNUM

Постановление о внесении изменений в положение о порядке выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий, материальной помощи, единовременных выплат и денежных поощрений госслужащих подписал губернатор Воронежской области Александр Гусев. Документ опубликован 1 июля.

В соответствии с документом, основными показателями премирования госслужащих, руководителей структурных подразделений правительства Воронежской области, теперь являются: реализация Стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года, результаты деятельности, «достигнутые путем своевременного и качественного выполнения работ по основным направлениям деятельности курируемых (возглавляемых) исполнительных органов государственной власти Воронежской области (структурных подразделений правительства Воронежской области)». Также при премировании будут обращать внимание на соблюдение планов мероприятий правительства Воронежской области и исполнительных органов государственной власти Воронежской области, на своевременное выполнение отдельных поручений губернатора Воронежской области, его заместителей, а также — отсутствие обоснованных жалоб при осуществлении служебной деятельности.

В документе указано, что премирование за выполнение особо важных и сложных заданий может осуществляться «единовременно, ежеквартально и по итогам года».

В пресс-центре правительства Воронежской области, комментируя ИА REGNUM новый документ, пояснили: изменения в действующее постановление внесены, чтобы соотнести воронежскую практику с принципами современного госуправления, нацеленного в первую очередь на социально-экономическое развитие региона. Целями изменений в правительстве назвали, с одной стороны, увеличение открытости власти, а с другой — объективную мотивацию каждого из сотрудников органов госвласти.

«Во-первых, вопросы премирования теперь рассматривает специальная межведомственная комиссия, то есть решения принимаются коллегиально. Во-вторых, обоснования по выплате премий сейчас исходят от начальников отделов ведомств. А уже далее они передают их своим руководителям, которые имеют возможность вынести их на рассмотрение комиссии. Иными словами, во главу угла по-прежнему ставится не процесс, а результат работы по решению особо важных задач. При этом правительство Воронежской области продолжает строго соблюдать закон о госслужбе», — пояснил собеседник ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года буквально только вступивший в должность губернатора Александр Гусев вынужден был объяснять выплату своему заместителю Юрию Агибалову «23 окладов» при увольнении и последующем его восстановлении в должности. Впрочем, тогда выяснилось, что речь идет не о 23 окладах, а о 23 единовременных выплатах (по 11 тыс. рублей каждая), которые предусмотрены законодательством региона при увольнении, а Агибалов действительно в итоге уволился. Сам губернатор и в октябре, и позже, на пресс-конференции в декабре, назвал ситуацию «управленческой ошибкой», добавив, что данная ситуация дала ему возможность «принимать решения полностью самостоятельно, прежде всего, в кадровых вопросах». В январе 2019 года тема премий для чиновников вновь широко обсуждалась в СМИ — тогда сообщалось о премировании чиновников, от высокопоставленных до рядовых, в размере месячного оклада. В правительстве региона ИА REGNUM тогда пояснили, что все премирования производятся в рамках закона, при этом, учитывая фактические зарплаты госслужащих ни о каких «огромных» суммах речи идти просто не может.

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