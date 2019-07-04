Ханты-Мансийск, , 14:40 — REGNUM

В муниципальных образованиях Югры, где в единый день голосования 8 сентября 2019 года состоятся выборы в местные думы, с 4 июля 2019 года стартует приём документов от избирательных объединений и кандидатов. Он продлится до 24 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме ХМАО.

В единый день голосования в ХМАО будут проведены 17 избирательных кампаний. Это дополнительные выборы депутата думы ХМАО шестого созыва по Когалымскому одномандатному избирательному округу № 15.

А также дополнительные выборы депутата думы Белоярского района, а также депутатов поселения Березово, поселения Мулымья, города Мегиона, города Пыть-Ях, Сургутского района, поселения Русскинская, города Нижневартовска, города Нягани, поселения Луговской, Ханты-Мансийского района. Выборы глав сельских поселений Болчары, Сергино, Коммунистический, Белый Яр, Нижнесортымский.