Киев, , 14:33 — REGNUM

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезневсомневается в целесообразности проведения встречи представителей стран «Нормандского формата» из-за выдвижения Кремлем политических условий Киеву. Соответствующее заявление Селезнев сделал 4 июля в эфире одного из украинских телеканалов.

Он прогнозирует, что в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский не пойдет на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

«В ближайшее время ожидать встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз не приходится. Сейчас в экспертной среде активно обсуждают вопрос проведения встречи в нормандском формате. Насколько я помню, эту встречу активно продвигает Эммануэль Макрон. Но когда мы понимаем, что из четырех участников нормандского формата трое готовы общаться и принимать соответствующие решения, а Российская Федерация выдвигает определенные условия, то вопрос относительно проведения этого мероприятия остается открытым», — сказал Селезнев.

Он упрекнул Кремль за нежелание последовательно выполнять пункты минских соглашений.

«Риторика руководителя Кремля полностью вкладывается в общую концепцию Российской Федерации, которая заключается в том, что перед проведением первой встречи между президентами Путиным и Зеленским, Киев должен выполнить определенный блок домашних заданий. Все они касаются пунктов минских соглашений. Причем порядок их реализации определяется именно Кремлем», — сказал Селезнев.

Напомним, первые пункты минских соглашений обязывают вооющие стороны обеспечить режим прекращения огня, допустить миссию ОБСЕ на всю территорию Донбасса и провести обмен пленнымипо формуле «всех на всех».

Как сообщалось, 4 июля президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете CorrieredellaSeraзаявил, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно, если президент Зеленский «вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе».

Так, итальянский журналист отметил, что после избрания президентом Зеленского многие ожидали «оттепели» в отношениях Украины и России, чтобы прийти «к бы­строму урегулированию конфликта на Донбассе и налаживанию конструктивного диалога». «Это возможно?» — спросил интервьюер.