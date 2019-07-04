Париж, , 14:43 — REGNUM

Национальная Ассамблея Франции дала зеленый свет законопроекту о введении налога на деятельность цифровых гигантов Gafa (сокращение от Google, Amazon, Facebook и Apple), что должно сделать Францию одним из пионеров в этой области, сообщает Le Figaro.

Законопроект был принят 34 голосами «за», ещё 13 воздержались. Теперь текст документа будет представлен в Сенате 11 июля для окончательного принятия закона парламентом Франции.

Несмотря на противодействие со стороны США, законопроект направлен на то, чтобы обложить налогом крупнейшие американские цифровые компании во Франции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нововведение обяжет крупные интернет-компании с годовой прибылью свыше 750 млн евро выплачивать 3-процентный налог.

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