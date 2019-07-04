Грозный, , 14:21 — REGNUM

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 июля назначил нового советника, который будет его представителем в мусульманских странах. Этот пост занял заместитель муфтия республики по внешним связям Турко Даудов.

«Я поручил Турко Даудову ответственную должность представителя главы Чеченской Республики в арабских и мусульманских странах в ранге советника главы ЧР. Уверен, что он справится с возложенными задачами», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как отметил чеченский лидер, Чечня «тесно взаимодействует с исламским миром», в том числе с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Иорданией, поэтому ей нужен в этих странах свой представитель, который наладит «деловые, рабочие отношения с руководителями посольств арабских, мусульманских стран в России».

Поблагодарив за доверие, Турко Даудов подчеркнул, что новая должность для него — огромная честь.

«Возложенные на меня обязанности представителя Чечни в мусульманских странах — огромное доверие, которое я постараюсь полностью оправдать», — заявил новый назначенец.