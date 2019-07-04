Анкара, , 14:28 — REGNUM

Контролировать действия правительственных сил Сирии и не допускать их атак на турецкие военные объекты в Идлибе должна Россия. Об этом заявил 4 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Чавушоглу отметил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждают доверие между двумя странами. Министр указал на важность Идлиба с политической и гуманитарной точек зрения и подчеркнул, что с атаками на этот район необходимо покончить.

«России необходимо держать под контролем силы режима [Башара Асада]», — заявил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне один военнослужащий погиб и шестеро были ранены в результате обстрелов турецкого наблюдательного пункта в Идлибе. Турецкие военные возложили ответственность за обстрелы на сирийские правительственные силы и нанесли удар по позициям в Сирии, с которых они якобы велись.

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