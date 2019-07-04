Севастополь, , 14:08 — REGNUM

Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Севастополя в сентябре 2019 года будет фиксироваться камерами видеонаблюдения, однако граждане не смогут увидеть прямую трансляцию избирательного процесса в интернете. Об этом журналистам 4 июля сообщил глава городского избиркома Сергей Даниленко. По его словам, трансляцию с избирательных участков можно будет наблюдать только в зале городской избирательной комиссии.

«Дополнительное выделение средств для организации видеонаблюдения на большинстве избирательных участков уже предусматривается. В проект закона об изменении бюджета внесено чуть более 4,5 млн рублей. Избирательная комиссия уже ведёт переговоры с потенциальными исполнителями услуги по устройству камер», — отметил глава горизбиркома.

Он также подчеркнул, что камерами оснастят около 100 из 180 избирательных участков.

«Мы считаем, что будет правильно проводить видеонаблюдение с записью, но без онлайн-трансляции в системе интернет. Это связано с возможным опосредованным воздействием на людей — участников избирательного процесса, на членов избирательных комиссий, которые в течение дня на экране мелькают часто. Через онлайн-трансляцию возможна запись, а потом претензии со стороны служб соседнего государства», — подчеркнул Даниленко.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов в Законодательное собрание Севастополя пройдут в сентябре. На их проведение власти города выделили 40 млн рублей.