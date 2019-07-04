Москва, , 14:05 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин прилетел в Италию, где проведет переговоры с президентом страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

Также глава государства примет участие в заседании российско-итальянского форума-диалога гражданских обществ и встретится с Папой Римским Франциском.

Ожидается, что на полях переговоров, на которых внимание будет уделено сотрудничеству в экономике, будет подписан пакет документов.

Кроме того, темами для обсуждения станут вопросы взаимодействия России и Евросоюза, а также ситуация в Сирии, Ливии, на Украине и вокруг иранской ядерной программы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, местные СМИ посвящают визиту российского президента довольно много внимания. По давней традиции Путина именуют «царем». Рассказывают о лимузине, на котором Путин будет передвигаться по Риму, и о перекрытых улицах.

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