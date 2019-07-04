Оренбург, , 14:26 — REGNUM

В Оренбурге сегодня, 4 июля, Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста обвиняемому в коррупционных преступлениях бывшему мэру Евгению Арапову. Он пробудет под домашним арестом еще месяц — до 8 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в судебной инстанции.

Напомним, экс-градоначальника задержали в середине августа августа 2018 года, 16 августа заключили под стражу. Впоследствии меру пресечения смягчили на домашний арест. В октябре 2018 года отправлен в отставку. Бывшему чиновнику инкриминируют взяточничество, незаконное участие в предпринимательской деятельности.

Суд, изменив меру пресечения, так и не пошел на смягчение условий пребывания под домашним арестом. Просьба адвоката о прогулках на придомовой территории без ограничения, а также двухчасовых прогулках в радиусе одного километра от дома осталась без удовлетворения, сообщают информресурсы.

Добавим, что Евгения Арапова задержали вслед за его бывшим подчиненным — экс-заместителем главы города Геннадием Борисовым. Его обвинили во взяточничестве. По версии следствия, весной 2018 года Борисовполучил взятку в коммерсанта в 600 тыс. рублей, из которых 400 тыс. причиталось мэру. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

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