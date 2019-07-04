Киев, , 13:56 — REGNUM

Верховная рада Украины не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) для наблюдения за выборами на Украине. Такое заявление сделала пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко.

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Она пояснила, что «в международной межправительственной организации, каковой является Совет Европы, существуют только два органа, решения которых обязательны к исполнению: это Комитет министров и Европейский суд по правам человека», сообщает УНИАН. При этом ПАСЕ является совещательным органом в соответствии с Уставом Совета Европы.

«Ассамблея в своих правилах процедуры отметила, что наблюдать за выборами является правом ассамблеи. Но это вовсе не означает, что парламент обязан приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами», — сказала пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня, ещё до того, как Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) полностью подтвердила полномочия российской делегации, глава МИД Украины Павел Климкин предложил отозвать приглашение наблюдателям от ПАСЕ к участию в парламентских выборах в случае, если такое решение будет принято. Позднее вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что российские наблюдатели от ПАСЕ не будут допущены на предстоящие выборы в Верховную раду Украины, которые состоятся 21 июля 2019 года.

3 июля власти Украины отменили приглашение международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы в стране. Как отмечено в обращении председателя Верховной рады Андрея Парубия, адресованном президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, такое решение связано с восстановлением прав российской делегации в ассамблее.

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