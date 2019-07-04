Таллин, , 13:53 — REGNUM

Как сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии, в четверг 4 июля поблизости от порта Сальмисту в рамках международных военных учений Baltic Protector состоится высадка морского десанта.

Но это не будет высадка на занятый противником берег, как многие представляют себе морской десант. Будет отрабатываться встреча прибывающего морем подразделения союзников. То есть, на берегу союзников по НАТО будут встречать эстонские военные.

Как поясняет издание postimees.ee, проходящие под руководством Великобритании учения Baltic Protector, — первые масштабные учения объединенных экспедиционных сил. В состав объединённых экспедиционных сил входят воинские контингенты из Эстонии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Великобритании.

В проходящих сейчас учениях Baltic Protector принимают участие военнослужащие Эстонии и Великобритании, ополченцы из военизированной организации «Кайтселиит», полицейские, пограничники, а также укрупненное подразделение союзников НАТО в составе 1-ой пехотной бригады Сил обороны.