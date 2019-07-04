Грозный, , 13:53 — REGNUM

Чечня не сможет достичь восьми показателей из 15, которые используются для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 3 июля в ходе расширенного совещания с руководителями органов исполнительной власти и муниципальных образований, на котором обсуждался ход реализации указа президента РФ Владимира Путина.

«Чечня ввиду объективных причин сможет выполнить установленные в указе показатели только по семи критериям», — написал глава субъекта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» по итогам совещания.

Власти Чечни будут просить у правительства РФ и администрации президента РФ отсрочки исполнения мероприятий по ряду показателей до определенного момента, когда будут устранены все существующие в настоящее время проблемы.

«Мы намерены обратиться к председателю правительства России Дмитрию Медведеву и руководителю администрации президента России Антону Вайно с обоснованием причин, по которым мы не сможем достичь необходимого результата по остальным показателям. Но при этом могу уверенно сказать, что Чечня после решения существующих проблем выполнит указ президента России в полном объёме и максимально эффективно», — заявил чеченский лидер.

Поясним, что речь идет об указе президента РФ №193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ», подписанном 26 апреля 2019 года. В нем обозначены следующие критерии: уровень доверия к власти, количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе, численность занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей, производительность труда в несырьевых отраслях экономики, уровень реальной заработной платы, объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов), уровень бедности, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, естественный прирост населения, количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья, доля городов с благоприятной средой, качество окружающей среды, уровень образования, доля автомобильных дорог.

Согласно указу администрация президента каждый год до 1 марта должна будет представлять Владимиру Путину доклад о работе глав субъектов в соответствии с данными показателями.