Хайфа, , 13:55 — REGNUM

Число пострадавших в ходе акций протеста фалашей (эфиопских евреев) в Израиле возросло до 147 человек, пишет газета ABC 4 июля.

Полиция задержала уже 136 человек. Протестующие поджигают автомобили и бросают камни в сотрудников правопорядка. Протесты серьезно повлияли на движение транспорта — около 60 тыс. человек застряли в разных точках, не имея возможности добраться до места назначения.

Причиной протестов послужило убийство 18-летнего юноши в Хайфе 2 июля. Он погиб от рук полицейского, вмешавшегося в конфликт группы людей. Президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявили, что они понимают чувства демонстрантов и выразили соболезнования семье погибшего.

В настоящее время в Израиле проживают около 130 тыс. фалашей. Они массово мигрировали туда из Эфиопии в 1980-х годах.

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