Анкара, , 13:43 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел рабочий ужин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, в ходе которого заявил, что 2019 год объявлен в Японии Годом турецкой культуры, и заявил: «Посредством проведения культурных мероприятий на протяжении всего 2019 года мы планируем лучше познакомить с богатым культурным наследием Турции всех наших японских друзей».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что к выставке во дворце Топкапы «Традиция тюльпанов и казна в Османской империи» в Токио проявляют огромный интерес, и подчеркнул, что выставку посетило 170 000 японцев, что говорит об их большом интересе к турецкой культуре. Президент выразил надежду на то, что выставка работ фотографа Ары Гюлера в храме Тофукуджи также будет пользоваться большим успехом.

Турецкий лидер отметил, что Турция и Япония, находящиеся на восточной и западной оконечностях Азии, могут многому научиться друг у друга, и подчеркнул: «У нас есть много точек соприкосновения в культуре, несмотря на то, что мы говорим на разных языках и расположены далеко друг от друга. В первую очередь нас объединяют такие ценности как семейные связи, уважение, трудолюбие, смелость, борьба и дисциплина».