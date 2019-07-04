Сеул, , 13:48 — REGNUM

Власти Пекина уничтожили в городе все рекламные конструкции и вывески на шоссе Чханган, принадлежащие южнокорейским компаниям. В частности, пострадало имущество Samsung Electronics, Hyundai Motor и Kia Motors, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».При этом, никакого уведомления или компенсации компании не получили.

Всего было задействовано около 400 рабочих, которые уничтожили более 120 билбордов. Аналогичный инцидент произошёл ровно год назад — тогда было снесено 70 билдбордов. Примечательно, что рекламные конструкции были установлены в 2012 году, что было приурочено к 20-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

В 2017 году наибольшие потери понёс южнокорейский конгломерат Lotte, который был вынужден закрыть все свои магазины в Китае. Причиной послужила установка американских комплексов ПРО в Южной Корее на земельном участке, принадлежащем корпорации.