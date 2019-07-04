Киев, 4 июля 2019, 13:35 — REGNUM
Депутат Верховной рады Украины, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев обвинил пятого президента Петра Порошенко в «цинизме» из-за того, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты бежавших из Украины блогера Анатолия Шария и экс-главу администрации президента Андрея Клюева. Соответствующее заявление Соболев сделал 4 июля в кулуарах парламента.
Депутат напомнил, что Порошенко контролирует 10 из 16 членов ЦИК.
При этом он обвинил Порошенко в продолжении сотрудничества с командой четвертого президента Виктора Януковича.
По его словам, регистрация партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и создание препятствий для регистрации некоторых кандидатов в депутаты подрывают доверие к самой ЦИК.
Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Шария, Клюева и Евгения Евтухова кандидатами в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. После этого на майдане в Киеве собралось более 1 тыс человек против регистрации Шария и Клюева. 3 июля ЦИК отменило регистрацию Шария и Клюева
Соответствующее решение принято на основании писем, полученных от министерства внутренних дел и СБУ, в которых говорится, что последние 5 лет кандидаты в депутаты не проживал на территории Украины.
3 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан напомнил, что ЦИК «создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко».