Киев, , 13:35 — REGNUM

Депутат Верховной рады Украины, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев обвинил пятого президента Петра Порошенко в «цинизме» из-за того, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в депутаты бежавших из Украины блогера Анатолия Шария и экс-главу администрации президента Андрея Клюева. Соответствующее заявление Соболев сделал 4 июля в кулуарах парламента.

Депутат напомнил, что Порошенко контролирует 10 из 16 членов ЦИК.

«Цинизм этой ситуации безграничный… Порошенко добился того чего хотел. Он сейчас контролирует 2/3 состава ЦИК. И после этого ЦИК регистрирует, несмотря на отсутствие прямого предписания Верховного суда. Верховный суд уже идет на разъяснение, что не обязывал ЦИК регистрировать (Клюева и Шария)», — сказал Соболев.

При этом он обвинил Порошенко в продолжении сотрудничества с командой четвертого президента Виктора Януковича.

«Его постоянное сотрудничество с режимом Януковича, к сожалению, уже стало притчей во языцех, которая подтверждается все новыми и новыми фактами», — добавил Соболев.

По его словам, регистрация партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и создание препятствий для регистрации некоторых кандидатов в депутаты подрывают доверие к самой ЦИК.

«Этот вопрос должен однозначно решаться для всех в один способ. Если нет пятилетнего срока проживания, соответственно должна быть реакция. Начали делать уловки, когда кто-то не может внести залог (для регистрации кандидатом в депутаты), одних регистрируют, других нет. Этот беспрецедентный факт подрывает доверие к самой Центральной избирательной комиссии», — возмутился Соболев.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Шария, Клюева и Евгения Евтухова кандидатами в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах. После этого на майдане в Киеве собралось более 1 тыс человек против регистрации Шария и Клюева. 3 июля ЦИК отменило регистрацию Шария и Клюева

Соответствующее решение принято на основании писем, полученных от министерства внутренних дел и СБУ, в которых говорится, что последние 5 лет кандидаты в депутаты не проживал на территории Украины.

3 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан напомнил, что ЦИК «создана и управляется из Верховной Рады господином Парубием, и господином Порошенко».

«Экс-министра экономики господина Порошенко и экс-первого вице-премьер-министра по вопросам экономики господина Клюева объединяют годы совместной работы в правительстве, поэтому считаем, что все требования митингующих следует направить к руководству одной политической партии, которая заинтересована в дестабилизации ситуации в Украине», — сказал Богдан.