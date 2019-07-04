Анкара, , 13:47 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с императором Японии Нарухито в императорском дворце. На встрече президента сопровождала его супруга Эмине Эрдоган. В своем заявлении глава турецкого государства отметил, что полуторавековая дружба между Турцией и Японией еще больше укрепилась. Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул, что в Турции верят в чрезвычайно серьезный потенциал между двумя странами в вопросах политики, экономики, а также в сферах культуры и науки, и заявил: «Одним из самых важных запланированных между нашими странами проектов является Турецко-японский университет науки и технологий, который должен быть основан в Стамбуле. Мы предпринимаем усилия для его скорейшего открытия».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на рабочем ужине Реджеп Тайип Эрдоган встретился с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В заявлении для журналистов Президент выразил удовлетворение визитом в Японию. Он поблагодарил Абэ за гостеприимство и поздравил с успешным проведением саммита G-20 в Осаке.

Турецкий лидер также принял участие в торжественном обеде, организованном в его честь председателем межпарламентской группой дружбы Турция-Япония и генеральным секретарем Либеральной демократической партии Тошихиро Никаи, в ходе которого он заявил, что визит в Японию стал весьма успешным и продуктивным.