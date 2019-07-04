Приштина, , 13:33 — REGNUM

В Косово запрещён въезд всем официальным лицам из Сербии. Такое решение сегодня, 4 июля, приняли власти края. Об этом сообщил пресс-секретарь министра иностранных дел Косово Йетлир Зуберай.

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Как пояснил представитель внешнеполитического ведомства, причиной стали «гибридные угрозы» со стороны Сербии. Кроме того, Белград обвинили в постоянной пропаганде и фальшивых новостей о стране и гражданах.

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«Министерство иностранных дел не позволит никому из сербских должностных лиц посещать Косово. Все запросы будут отклонены до тех пор, пока подобное поведение будет продолжаться», — написал Зуберай в Fecebook.

Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.