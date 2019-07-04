Бужумбура, , 13:49 — REGNUM

Эксперты ООН призвали международное сообщество обратить особое внимание на президентские выборы, которые пройдут в Бурунди в 2020 году. Об этом передает RFI Kiswahili со ссылкой на портал ООН.

Председатель экспертной комиссии ООН по делам Бурунди Дуду Дьене заявил, что жители страны продолжают «жить в страхе из-за сложившейся ситуации, каждый осознает, что может быть убит, задержан или подвергнут пыткам в любое время».

»Жители Бурунди продолжают подвергаться притеснениям … — добавил Дьене, юрист из Сенегала. — Ситуация в Бурунди пугающая».

Эксперты ООН отмечают серьезные нарушения прав человека в Бурунди, начиная с мая 2018 года. Среди них — убийства, нераскрытые случаи бесследной пропажи людей, задержания, тюремные заключения, пытки, домогательства, гендерное насилие, лишение свободы слова и самовыражения.

В правительстве Бурунди никак не прокомментировали предъявленные обвинения.