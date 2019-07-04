Анкара, , 13:48 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей статье под названием «Турция и Китай — страны с общими перспективами», опубликованной в китайском издании «Global Times», написал: «укрепление двустороннего сотрудничества между Турцией и Китаем способствует более тесным связям между народами двух стран, в том числе и расширению взаимодействия в сфере туризма».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган напомнил о том, что в 2018 году в Китае прошел Год туризма Турции, в рамках которого были осуществлены десятки мероприятий по всей стране. Он выразил радость турецкого руководства по поводу заметного увеличения числа китайских туристов, посещающих Турцию.

Турецкий лидер добавил: «По мере того, как мы движемся к цели 1 млн китайских туристов, которую мы поставили вместе с председателем Си Цзиньпином, двусторонние отношения между нашими странами будут еще более расширяться».