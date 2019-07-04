Анкара, , 13:45 — REGNUM

Министр культуры и туризма Турецкой Республики Мехмет Нури Эрсой заявил: «В будущем мы желали бы видеть от нашего союзника США более действенную помощь в вопросе борьбы с такими террористическими организациями, как движение Фетхуллаха Гюлена, Рабочая партия Курдистана и Отряды народной обороны, представляющими прямую угрозу безопасности Турции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мехмет Нури Эрсой отметил, что Турция для США является мощным союзником и стратегическим партнером. Он подчеркнул: «Уверен, предстоящий период ещё больше укрепит сотрудничество и кооперацию между нашими странами».

Министр сообщил, что турецко-американские отношения насчитывают более, чем 200-летнюю историю, а двустороннее сотрудничество опирается на прочный и основательный фундамент. Он добавил, что Турция продолжит тесное взаимодействие с США по всем вопросам, главным из которых выступает развитие событий в Сирии.