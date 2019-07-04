Анкара, , 13:44 — REGNUM

Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу в своей речи, произнесенной на собрании, посвященном региональному сотрудничеству Турции, Азербайджана, Афганистана, Ирака, Ирана и Пакистана, заявил: «Западная цивилизация, являясь в экономическом и политическом смысле причиной нестабильности на Ближнем Востоке, наносит ущерб не только этому региону, но и мировому единству».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Даже если смотреть на Ближний Восток только с точки зрения экономической безопасности, ясно, что это регион, за любыми событиями которого должен пристально наблюдать весь мир. Терроризм здесь приводит к тому, что кровь льется не только здесь, но и во многих европейских городах».

Министр также подчеркнул: «Незаконная миграция выступает проблемой развитых стран мира как с точки зрения безопасности, так и в других смыслах. Все мы знаем, что проблемы незаконной миграции стали причиной правительственного кризиса в Великобритании и Германии. Поэтому мы здесь и собрались, а именно для того, чтобы умиротворить Ближний Восток, а вместе с ним ‑ и всю планету».