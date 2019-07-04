Анкара, , 13:47 — REGNUM

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на встрече с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко в Москве заявил, что Турция и Россия действуют сообща во имя воцарения мира в Сирии. Он подчеркнул: «Мы проводим тесные и скоординированные действия для окончательного прекращения сирийского противостояния и обеспечения полного волеизъявления сирийского народа».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп отметил также, что отношения между двумя странами достигли высокого уровня как в политической, так и в экономической и иных сферах. По его словам, возобновление безвизового режима между Турцией и Россией способствует расширению двусторонних экономических, социальных и культурных связей.

Спикер парламента Турции сообщил, что Турция и РФ прилагают усилия по доведению товарооборота до 100 млрд долларов, что обозначили президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Мустафа Шентоп добавил, что Турция стремится к развитию экономических и культурных связей и с регионами России.