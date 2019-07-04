Анкара, , 13:46 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил: «Мы готовы развивать связи в долгосрочной перспективе. Политика «Единого Китая» имеет стратегическое значение и для Турции. Мой визит в Китай приходится на непростой период в международных отношениях, сопряженный с ростом вызовов в сфере безопасности. Я уверен, что укрепление отношений Турции и Китая внесет значимый вклад в укрепление региональной и глобальной безопасности».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган также отметил: «Турцию и Китай связывают тысячелетние культурные узы. Наши страны располагаются на протяжении исторического Шелкового пути. Я уверен в наличии еще не востребованного потенциала по дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества».

Турецкий лидер заверил, что обе страны сходятся во мнении о необходимости дальнейшего углубления сотрудничества по всем направлениям. Он выразил благодарность Си Цзиньпиню и китайскому народу за оказанное ему и сопровождающей его делегации гостеприимство.