Тегеран, , 13:43 — REGNUM

Иранский центр международного уголовного права направил в Международный уголовный суд в соответствии со статьей 15 Римского статута просьбу начать предварительное расследование преступлений саудовской коалиции в Йемене за последние 4 года. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В своем сообщении организация предоставила аргументы, основанные на документах ООН, неправительственных организаций и материалах СМИ. Так, преступления международной коалиции во главе с Саудовской Аравией включают в себя нападения на гражданских лиц, преднамеренное нанесение ударов по персоналу, транспорту и объектам, участвующим в оказании гуманитарной помощи жителям Йемена, атаки больниц и образовательных учреждений. Иранская сторона подчеркнула, что данные преступления нуждаются в незамедлительном расследовании.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2011 года. В 2015 году в войну вмешалась международная коалиция во главе с Саудовской Аравией, состоящая преимущественно из арабских стран и поддерживаемая США и Великобританией. Жертвами войны стали десятки тысяч человек.